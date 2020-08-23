女童軍明年慈善餅乾新品　法式多士為靈感

美國女童軍（GSUSA）上周二（18日）宣布，將在明年1月推出一款以法國烤麵包為靈感的慈善餅乾，希望可借這種廣受人們喜愛的早餐食品，為疫情下的民眾打氣，為大家的2021年增添甜蜜滋味。

該款新餅乾形狀像迷你法式多士片，底部蘸有糖霜。美國女童軍表示，新餅乾只會在限定地區供應，希望女童軍可在今年充滿挑戰的世界事件和全球疫情中，透過慈善餅乾感謝前線工作人員及將賣餅所得回饋社區。

美國女童軍每年會在1月到4月之間，售賣慈善餅乾約6至8周，據統計已有170萬名女童在該計劃中受惠；今年因應疫情，更推出網上平台讓顧客下單送貨上門。

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