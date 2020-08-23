環球時興：齊拍裸背照　女行山客活出真我

親親大自然固然令人心曠神怡，美國科羅拉多州近日有行山女性興起「裸背行山」（bareback hiking），徒步完至山頂後，紛紛曬出裸背美照。挑戰在社交網捲起潮流，有挑戰者認為此舉能為自己打氣，紓解疫情下的鬱結。

一眾女行山客不是全程裸體登山，只會攀登至山頂或自然美景才會面對自然景色脫去上衣，裸露上半身及舉起雙手歡呼，再將拍下的裸背照上傳至社交網，加上#mtnbabes等標籤。有人認為，裸背行山照有助增加自信，令人有重新掌控生活節奏之感，甚至能療愈喪夫等心靈傷痛。

裸背行山照意在掙脫女性的世俗枷鎖，勇敢解放身體「做回自己」。不過此概念其實早在幾年前出現，今夏突然風靡科羅拉多州，與女性在疫情下壓力大增亦有關係。有籌辦有關活動的協會表示，在大自然中裸體令人興奮，是行山過程中的調劑。

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