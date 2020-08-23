眾院通過250億美元撥款郵政署法案　特朗普反對

美國在新冠肺炎疫情下迎來大選，郵寄投票數量料將大增，惟郵政署因財困而改革後，恐無法及時送遞選票，引發爭議。眾議院上周六（22日）表決通過，向郵政署撥款250億美元（約1950億港元），助其恢復節流改革前的運作模式。多次批評郵寄投票的總統特朗普則在社交網批評，郵政署爭議只是「騙局」，促共和黨議員投反對票。

共和黨籍的眾議員科默（James Comer）批評，該法案建基於有政治目的的陰謀論，「救出郵政署的同時亦會削弱它」；但共和黨多名領袖呼籲反對下，仍有26人倒戈贊成。由民主黨控制的眾議院最終在表決中，以257對150大比對通過撥款。但參議院共和黨領袖麥康奈爾明言，一項只針對郵政署的撥款法案料難以通過由共和黨控制的參議院。

提出議案的民主黨眾議員馬洛妮（Carolyn Maloney）指，郵政署延誤問題嚴重，美國人民不希望郵政署政治化而影響投票。眾議院議長佩洛西則批評，特朗普盟友、新任郵政署長迪祖爾（Louis DeJoy）的保證含糊不清，指國會有必要阻止特朗普打壓郵寄選票。