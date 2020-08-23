美軍偵察機部署印太區域　強化監控解放軍

月亮女神偵察機是由龐巴迪挑戰者650改裝而成。

解放軍近期在台海、南海、東海頻繁軍演，有報道指，美軍已派最新型的戰場偵察機「月亮女神」（Artemis）部署到印太區域，對解放軍執行斷層式的高精度情報收集與監控。

台戰略家蘇紫雲表示，美國陸軍本月初在社群媒體宣稱，已將月亮女神部署至印太區域，相信主要目的是評估中美開戰時，美國陸軍所能扮演的角色。

蘇稱，相對於屬上世紀80年代產物的美國空軍E-8C偵察機，由龐巴迪挑戰者650改裝的月亮女神，具高精度偵測與操作系統，透過地面掃描雷達，可在一萬米高空標定數百公里外的小型移動目標，包括導彈發射車等戰術載具及水面艦艇。此外，美國陸軍將該偵察定位為用於戰場深度感知（deep sensing），為地面部隊提供多領域作戰的縱深指揮管制能力。

另一方面，美國在台協會（AIT）罕見在Facebook發布，美國海軍第7艦隊導彈驅逐艦馬斯廷號上周二（18日）航經台灣海峽，加之剛上任的AIT要員具國安、軍事等履歷。蘇認為，迹象顯示美國的國安、外交圈正進一步整合對陸政策，展現作戰意志。

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