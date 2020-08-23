特朗普︰FDA阻撓測試　圖將疫苗拖延至大選後推出

美國大選臨近，勃發的新冠肺炎成為選戰變數之一。總統特朗普上周六（22日）在社交網指控，食品及藥物管理局（FDA）正阻撓藥廠進行疫苗或療法測試，以圖將疫苗拖延至11月3日的大選後才推出；但他未有提出證據，FDA亦暫未回應。

特朗普在Twitter發文稱︰「FDA內的『深層政府』或甚麼人也好，正在使藥廠難以找到疫苗或療法試驗對象。他們很明顯是想把研發結果拖延到11月3日之後。」並在貼文中標註了FDA局長哈恩（Stephen Hahn）。文中「深層政府」（deep state）則是指，華府內有正密謀打擊特朗普的叛徒的陰謀論。

哈恩是特朗普去年委任的人選，但他日前曾表明，FDA不會在疫苗批核上走捷徑，或因此引起特朗普不滿。民主黨籍的眾議院議長佩洛西批評，特朗普貼文是「很駭人」的「危險言論」，「即使以他而言也是過火」。佩洛西強調，FDA審核藥物是基於其安全性和效用，而非白宮有關速度和政治化的宣言。

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