波特蘭左右翼混戰　警方未定性暴動

美國俄勒岡州波特蘭左右翼兩派持續交惡，周六（22日）過百名示威者在市中心發生激烈衝突，更有媒體拍到右翼人士亮槍。波特蘭警方未有將衝突定性為暴動及派員介入，引發爭議；警方解釋警員及資源不足，定性暴動並介入衝突，將不能令現場更為安全。

極右份子當日早上在特里·施羅克廣場（Terry Schrunk Plaza）舉行反馬克思主義活動，恰巧同日時段極左組織「反法西斯運動」（Antifa）有反對活動。兩派各持支持警方及「黑人的命也是命」的標語。惟雙方開始僵持，更互相投擲雜物、煙花、胡椒噴霧及煙霧罐，更有示威者群毆。

有示威者2時半前向司法中心南邊及西邊前進。最後聯邦人員在2時50分宣廣場集會乃非法，要求所有示威者向北離開，否則會強制清場、拘捕在場人士，甚至使用武力控制現場；警方最後在下午4時後清場。

有媒體問及當局不宣布暴動的原因，波特蘭警方解釋，衝突雖達暴動標準，惟指揮官在衡量現場情況後，認為現場有數百名持械示威者，現場約30名警員及4輛警車難以控制現場，因此判斷警員介入不會令場面變得更為安全，最終無宣布當時活動為暴動。

另外，同日清晨有200多名左翼人士與警方衝突，使用雷射筆照向警方，並以石頭及雜物扔向他們；警方發射以海綿彈還擊。事件導致幾名警員受傷，而示威者則有9人被捕，3人被控襲警。總統特朗普在社交平台Twitter回應稱，暴動令波特蘭又進入一個糟糕的晚上，揚言會召國民警衞軍立即到場解決。

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