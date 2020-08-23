特朗普姐姐秘密錄音　大爆弟弟做事殘忍毫無原則

美國總統特朗普的姪女瑪麗．特朗普（Mary Trump）上月出版回憶錄大爆家族秘史後，上周六（22日）公開特朗普姐姐巴里（Maryanne Trump Barry）私下狠批特朗普的錄音，巴里稱特朗普是個騙子，做事毫無原則和非常殘忍；又指他曾請槍代考大學。

《華盛頓郵報》和美聯社報道，瑪麗．特朗普在2018年和2019年與巴里見面時，偷偷錄下對方批評特朗普的言論。在長達15小時的音檔，現年83歲、任職聯邦法院法官的巴里，形容特朗普推行的「零容忍」移民分離政策不人道，又抱怨對方從未閱讀她對移民案的觀點，說：「我的天啊，如果你是個有宗教信仰的人，你就會想幫人，不是做這些事。」

此外，巴里亦無法忍受特朗普的Twitter貼文和謊言，稱：「他的故事一時一樣，缺乏準備，他的謊言。天啊！」在另一段錄音中，她亦大爆特朗普曾請槍代考大學入學試，才能考上賓夕凡尼亞大學。瑪麗．特朗普的發言人為她偷錄行為辯護，稱她知道其家族會在書面證詞說謊，因擔心面臨訴訟，所以為求自保而決定在面談時錄音。

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