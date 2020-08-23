公營媒體外籍記者簽證未獲續期　或被迫離境

美國公營廣播機構「美國之音」早前被指為中國宣傳，台長及副台長其後辭職。近日該機構數十名包括來自中國和印尼的外籍記者、或面臨簽證不獲續期，被迫離開美國。美國眾議院外交委員會主席、民主黨議員恩格爾（Eliot Engel）指對事件無法接受。

美國總統特朗普本月初簽署行政命令，要求聯邦機構證明所僱用的外國人，沒有取代符合相同僱用條件的美國公民。美國之音有80名全職或合約員工持有J-1簽證，該簽證允許擁有多種語言等特殊技能的外國人赴美工作。而管理美國之音的美國國際媒體署（USAGM），早前對美國之音各個部門使用此類簽證進行了覆查。

多名美國國會助理透露，約有16名美國之音的外籍記者，在接下來數周或被迫返回各自國家，原因是他們的J-1簽證未獲續期。恩格爾上周五（21日）表示，國會要求美國國際媒體署解釋為何沒有給記者簽證續期，惟後者置之不理。恩格爾呼籲美國國務院和國土安全部門為簽證已經到期的記者延長「寬限期」，以免他們在沒有做好安排的情況下被迫離開。

恩格爾批評新上任的美國國際媒體署首席行政總裁帕克（Michael Pack）要為事件負上責任。帕克是特朗普的親信，今年6月接掌該職後推行了多項改革，遭民主共和兩黨批評。美國國際媒體署發言人則在一份聲明中表示，對簽證進行覆審是為保護美國國家安全，確保僱用權力沒有被錯誤使用。

除美國之音外，由美國國際媒體署管理的多個媒體，同樣有數目不詳的記者受到這項簽證覆審影響。