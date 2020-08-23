新冠肺炎：警巡違反禁聚令夜店　人踩人釀至少13死6傷

新冠肺炎疫情下，全球多地實施禁聚令。秘魯首都利馬警方上周六（22日）巡查一間涉嫌違反禁聚令的夜店時，多名參與聚會人士隨即蜂擁而出，結果釀成人踩人慘劇，導致至少13人死亡，6人受傷，傷者包括3名警員。

警方表示，附近一帶居民得悉夜店有多人參與派對後報警。大批警警衝上夜店2樓後，約120人試圖逃走。多人被困在門口及樓梯之間，導致部分人被踐踏或窒息致死，行動中拘留至少23人。

自爆發新冠肺炎疫情後，秘魯3月下令關閉國內夜店及酒吧，本月12日起再禁止市民舉行家庭聚會，周日（23日）亦同時實施宵禁。截至上周六，當地共有超過58.5萬人染疫，累積逾2.7萬名患者病歿。

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