懷孕大猩猩將分娩　路州動物園籲民眾送賀禮

美國路易斯安那州一個動物園近日為一隻懷孕的瀕危大猩猩開設「產前派對」專頁，呼籲好心人捐出準媽媽和即將出生的小寶寶所需的物資，祝賀小生命的誕生。

美媒上周四（20日）報道，現年13歲的瀕危西部低地大猩猩圖馬尼（Tumani）3年前搬到美國新奧爾良的奧杜邦動物園，如果牠能順利於今夏稍後產子，將是24年來首次有大猩猩寶寶在該動物園出生。動物園為迎來寶貴時刻，開設專頁希望民眾送贈「賀禮」，包括羊毛被、咬牙膠、積木、雪櫃、猩猩餵食器等。

上述的物品由動物護理和獸醫團隊制訂，符合幼崽的需要。動物園副主席馬歇爾（Steve Marshall）表示，園方每月要花逾7萬美元（約54.6萬港元）飼養1.5萬隻動物，認為市民的支持可以為圖馬尼提供食物、護理等需要。另外，動物護理隊正訓練圖馬尼，幫助牠日後哺乳、照顧孩子做準備，亦會檢查牠以確保分娩過程順利。

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