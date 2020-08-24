白宮玫瑰園完成翻新　回復60年代設計風格

美國白宮玫瑰園上周六（22日）及時竣工，回復接近已故前總統約翰‧甘迺迪上世紀60年代的設計風格，讓第一夫人梅拉妮亞（Melania Trump）周二（25日）晚可在此發表共和黨全國代表大會演說。白宮官員拒絕透露翻新費用總額，僅稱有關費用是由私人捐款承擔。

照片可見，白宮玫瑰園中花朵是以粉色為主，其中白色玫瑰是用作紀念1979年首位訪美的已故前教宗若望保祿二世。花園最引人注目的變化，是增設一條石灰岩步道，與中央草坪連接，亦同時改善其他基礎設施，適合殘疾人士使用。

美國歷任總統均視白宮玫瑰園為重要活動背景，總統特朗普在新冠肺炎疫情爆發期間，也多次在此舉辦活動。

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