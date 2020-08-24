傳採購伊朗導彈　馬杜羅稱是好主意

馬杜羅稱，向伊朗採購導彈是個好主意。（Getty Images圖片）

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）日前聲稱，委內瑞拉正考慮向伊朗採購導彈。對此，委內瑞拉總統馬杜羅上周六（22日）發表電視講話時戲稱：「這是個好主意。」

對於採購伊朗導彈傳言，馬杜羅表示：「我沒想過，我們也沒想過。」他其後指示國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）跟進，笑言要內閣成員保密，切勿對外透露有關計劃：「和伊朗談談，看他們有甚麼短程、中程及長程導彈，鑑於我們與伊朗的良好關係，看看是否可行。」

杜克上周四（20日）表示，馬杜羅正考慮購買伊朗導彈，並把俄製及白羅斯製造的武器轉交哥國武裝組織。惟外間估計，馬杜羅不太可能購買伊朗導彈，理由是當地正受制裁，向國民提供基本食物、醫藥及燃料也有困難。

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