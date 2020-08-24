新冠肺炎︰特朗普緊急授權利用抗體血漿治療患者

美國總統特朗普於周日（23日）的防疫記者會宣布，緊急授權利用康復者帶有抗體的血漿治療新冠肺炎患者。惟科學界對有關療法的成效仍未有定論。另外，英國傳媒同日報道，特朗普政府正考慮為英國藥廠阿斯利康和牛津大學研發的新冠肺炎疫苗提供緊急使用授權，以便11月3日總統選舉前投入使用。

英國《金融時報》報道，目前美國當局正在研究的方案之一，是美國食品及藥物管理局（FDA）於10月授予該款潛在疫苗「緊急使用授權」。該疫苗在人體試驗階段相當順利，部分國家已經跟阿斯利康簽協議，未來可望獲得或生產這款疫苗。

惟另有英媒報道指，阿斯利康公司否認曾跟美國政府討論這款潛在疫苗的緊急使用授權，公司發言人發聲明指：「阿斯利康尚未跟美國政府討論緊急使用授權，現在猜測這種可能性仍太早。」

特朗普上周六（22日）在社交網指控，FDA正阻撓藥廠進行疫苗或療法測試，以圖將疫苗拖延至11月3日的大選後才推出。

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