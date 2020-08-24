新冠肺炎︰夜店涉違規搞派對拘23人　其中15人確診

秘魯首都利馬一間夜店涉搞派對違反禁聚令，當地時間上周六（22日）晚上接受警方調查期間發生人踩人事件，導致13人喪生。事件中有23人被捕，當中15人確診。秘魯總統維茲卡拉敦促檢方嚴加調查，並嚴懲涉事場所的業主及經營者等。

維茲卡拉稱對此事件表示遺憾及痛心，同時對這類活動組織者極為不負責任的態度表示憤怒。據了解，這並非該國唯一一處違規場所，在利馬及秘魯其他城市，仍有不少地方在政府明令禁止舉行聚會活動及實施宵禁的期間組織群聚。

同日，秘魯內政部長蒙托亞表示，已拘捕涉事場所的2名業主。此外，據秘魯警方消息，相關部門拘捕23名現場人員後，第一時間對他們進行新冠病毒快速檢測，其中15人確診，同時有3人具有警方不良紀錄，另有1人未成年。

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