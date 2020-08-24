遭姐姐斥無原則騙子　特朗普︰不在乎、想念亡弟

美國總統特朗普的姪女瑪麗．特朗普（Mary Trump）上周六（22日）公開特朗普姐姐巴里（Maryanne Trump Barry）私下狠批特朗普的錄音，巴里狠斥稱特朗普是個毫無原則和非常殘忍的騙子。特朗普當晚透過白宮發聲明回應，表示「不在乎」姐姐的言論，又表示掛念剛離世的弟弟羅伯特。

白宮發布特朗普的聲明，他稱︰「每天都有新指控，誰會在乎。我想念我的弟弟，我會繼續為美國人民努力工作。不是所有人都會認同你，但結果很明顯。我國將很快變得比以前更強大。」巴里則暫未回應。

瑪麗．特朗普上月出版回憶錄大爆家族秘史後，再公開巴里批評特朗普的錄音，引爆新一輪爭議。現年83歲、曾任聯邦法院法官的巴里，形容特朗普推行的「零容忍」移民分離政策不人道，又指特朗普只在乎自己，行為只為取悅死忠支持者。

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