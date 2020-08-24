拜登獲提名後民調優勢持續　無檢測但強調無染疫

美國民主黨總統候選人拜登上周在民主黨代表大會接受出選總統提名後，支持度有所上升，最近民調顯示他領先競逐連任的總統特朗普的優勢，保持在10個百分點。另外，77歲的拜登至今並無接受新冠病毒檢測，但其競選團隊周日（23日）強調他沒有染疫。

拜登周日受訪時，明言如果科學專家認為有需要，他會因應新冠肺炎疫而推行全國封鎖措施。他又呼籲各州州長推出強制口罩令，但迴避回答一旦當選，會否使用行政命令推行全國口罩令。與他同場受訪的副總統候選人賀錦麗，則表示兩人在種族議題上立場一致，淡化了她此前在初選期間，曾猛烈批評拜登種族歧視的言論。

哥倫比亞廣播公司在上周四至上周六（20至22日）進行的民調顯示，拜登支持度達52%，領先特朗普的42%；兩者差距與民主黨代表大會前的情勢相若，顯示拜登成功延續優勢。另一方面，拜登團隊的副競選經理（Kate Bedingfield）同日表示，雖然拜登無接受病毒檢測，但有跟從嚴格的接觸措施，強調他沒有感染新冠肺炎。

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