黨大會前夕　特朗普顧問康韋請辭

美國共和黨代表大會周一（24日）召開前夕，總統特朗普顧問康韋周日（23日）請辭，將於本月底離任。

康韋是協助特朗普贏得2016年大選的功臣之一，她發聲明讚揚特朗普的領導對美國的和平與繁榮，以及數百萬名美國人帶來正面影響，他的丈夫喬治．康韋（Geroge Conway）亦會辭任反特朗普組織The Lincoln Project的職務。康韋指，她與丈夫在許多事意見不合，但在4名子女的事宜有一致看法，子女們即將開始中學及高中新學年，要離家數月，家長們都知道要更關注離家上學的子女。

知情人士指，康韋周日在白宮橢圓形辦公室向特朗普請辭，獲對方接納，康韋會按原定計劃在周三（26日）晚的黨大會演說。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020