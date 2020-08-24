2風暴將先後登陸　路州進入聯邦緊急狀態

美國墨西哥灣地區本周破天荒同時迎來兩個風暴吹襲，熱帶風暴「馬爾科」周日（23日）一度增強為一級颶風並趨向路易斯安那州，其後減弱為熱帶風暴，周一（24日）將在該州登陸。國家氣象局預計，馬爾科於周二離開路易斯安那州後，目前吹襲多明尼加共和國的一級颶風「勞拉」將經過墨西哥灣，於周三（26日）在路易斯安那州登陸。

馬爾科減弱為熱帶風暴，持續風力為時速117公里，周一將在路易斯安那州沿岸地區登陸，部分地區周日已緊急撤離民眾，鄰近的密西西比州、亞拉巴馬州及佛州亦會有狂風暴雨。國家氣象局專家肖特（Benjamin Schott）預料勞拉會增強至三級颶風，在馬爾科登陸後48小時內同樣吹襲路易斯安那州，是史無前例。

路易斯安那州州長愛德華茲警告，兩個風暴吹襲時間如此接近，是非常獨特的情況，當地面臨此前未見過的挑戰，救援人員在風暴與風暴之間或無空窗期拯救受災民眾。總統特朗普已批准路易斯安那州進入聯邦緊急狀態，下令動用聯邦人員協調救災，德州州長艾博特亦要求特朗普向州內23個縣發布聯邦緊急狀態。

此前，勞拉吹襲海地、多明尼加共和國等加拉比海地區時造成至少9人死亡，其中4名死者來自海地。

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