3大型山火吞噬加州北部　軍機出動救災

美國加州山火嚴峻，面對強風及惡劣天氣，為免3大山火進一步擴大，北部消防員周日（23日）加緊挖掘及進行防火工作；南部火災則漸趨穩定，火勢範圍縮減至約129平方公里。惟當地消防員擔憂資源有限未能救熄各地山火，附近州份的消防員、軍機及200名國民警衞軍軍正調派至當地增援。

氣象局向加州北部及中部的旱災地區，發出「紅旗」警告至周一（24日）下午。當局指，極端的火災情況，如高溫低濕度及高達時速達105公里的陣風，可能導致「危險及無法預測的火災發展」。

截至周日下午，位於三藩市北部、史上規模第二大的LNU雷電綜合大火，火災範圍只有17%受控；三藩市以南及以東的SCU雷電綜合大火亦只有10%受控。加州消防局發言人貝蘭特（Daniel Berlant）表示，聖克魯斯及三藩市與薩克拉門托之間的範圍亦正受山火威脅。

另外，北部火災正處於猛烈之際，有聖克魯斯地區市民居然在此時趁火打劫，闖進消防車中盜取消防員個人財物，甚至「清空銀行戶口」。該縣警長及地方檢察官表示憤怒，更斥責偷竊者「毫無人性」。

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