特朗普10大連任施政重點　終止依賴中國排第3

美國總統特朗普的競選團隊在共和黨代表大會前夕，於周日（23日）晚公布特朗普連任後的10大施政重點，包括創造就業、醫療、教育、外交及國防等範疇，其中「終止依賴中國」排在第三位。

特朗普陣營公布的十大施政重點依次是：就業、消滅新冠病毒、終止依賴中國、醫療、教育、處理積弊、捍衞警察、終止非法移民及保護美國工人、為未來而創新、美國優先政策。若特朗普成功連任，將在10個月內創造1000萬個工作機會，今年年底前會研發出新冠肺炎疫苗，務求帶領國家在明年擺脫疫情並恢復正常，更聲言要維持和擴大美國無與倫比的軍事力量。

值得留意的是，特朗普會延續「美國優先」綱領，中國成為施政重點之一，要讓美國減少依賴中國，計劃對相關美國企業提供稅務優惠，撤回100萬個在華製造業工作機會，亦不允許把就業崗位外判給中國的企業獲得聯邦政府合約，並要中國為讓新冠病毒向全球擴散完全負責。

特朗普將於周四（27日）的黨大會接受總統候選人提名並發表演說，屆時會交代更多施政重點詳情。美國霍士新聞周日播出特朗普的訪問，他警告可能會把美國經濟與中國脫鉤。

中國外交部發言人趙立堅周一（24日）批評美國一些政客拋出吃虧論、恩慈論等涉華謬論，是出於意識形態偏見渲染中國威脅論，鼓吹冷戰和零和博弈思維，試圖通過脫鉤解決自身面臨的問題，只能是緣木求魚，飲鴆止渴，終將進一步損害本國企業和民眾的利益。中方做好中美關係爬坡過坎，經歷風雨的準備，敦促美國一些政客糾正錯誤，回歸理性。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020