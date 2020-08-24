玩具熊觀眾慘遭界外球砸臉　無礙後返場觀賽

美國職棒大聯盟（MLB）早前在加州奧克蘭舉行賽事，因疫情無法開放觀眾進場，為免場面冷清，賽方安排了多個人形紙板及巨大啤啤熊當特別觀眾。期間發生一件有趣的小插曲，有棒球員打出一個界外球，令不懂動彈的玩具熊白白捱了一擊。

發生「意外」的是上周五（21日）晚的賽事，這個玩具熊觀眾當日沒有佩戴任何保護眼罩觀賽，結果正面遭到來自踢館隊伍的旋風式擊球，棒球隨即反彈到地上。評述員及主播目睹玩具熊用臉接球後，鬼馬地替玩具熊慘叫一聲，更故意重播「意外」過程。

網民紛紛捧腹大笑，並笑言意外場面慘不忍睹。賽方翌日表示，玩具熊「送院治理」後證實沒有腦震盪，並上傳受襲玩具熊頭部綁着繃帶、返場欣賞球賽的照片。貼文又調侃指，為免悲劇重演，以後會幫玩具熊隔壁的觀眾戴上安全帽。

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