8歲男童愛高空　膺最年幼獨駕熱氣球飛行員

美國喬治亞州北部一名男童早前以8歲之齡，在當地獨自駕乘一個熱氣球，於離地122米的高空滑翔2.4公里飛越索蒂谷（Sautee Valley），在天空中暢遊20分鐘後成功着陸，刷新世界紀錄，成為有史以來單獨乘熱氣球年紀最小的人士。

外媒周一（24日）報道，9歲的黑德（JT Head）上月10日完成了這次破紀錄的熱氣球飛行之旅，不過當時因他未過生日，所以紀錄上只是8歲。黑德對飛上天際後看到的日落及牛群景色印象深刻，並希望日後可飛得更高。

此前，有史以來單獨乘熱氣球年紀最小的人士是時年9歲的男童布拉德利（Bobby Bradley），他2011年在新墨西哥州單獨駕乘超輕熱氣球升空創下紀錄。布拉德利更向黑德寄信致賀。

黑德受鍾愛熱氣球的父母薰陶，其父親是一名熱氣球公司老闆，已有40年駕駛熱氣球的經驗。所以黑德僅2星期大時已隨父母同乘熱氣球升空，4歲時便立志要打破布拉德利的紀錄，為此反覆以遙控模型練習駕乘熱氣球升空。

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