勸交遭警從後開7槍　威州男黑人命危

美國威斯康辛州一名黑人男子周日（23日）勸阻2名吵架的女子時，遭警員從後連開7槍射擊，他現時情況嚴重。事件觸發數百人上街抗議警方暴力執法，期間有人燒車宣洩不滿；防暴警施放催淚彈清場，當局更實施宵禁。

事發下午5時，奇諾沙（Kenosha）29歲黑人男子布萊克（Jacob Blake）勸交時，遭在場多名警員取出電槍試圖制止。他之後返回車上，兩名警員擎槍跟隨，現場隨即傳出多下槍聲；有民權律師指，布萊克3名兒子在車上目睹父親中槍。警員立即為布萊克急救，並把他送院治療，截至翌日早上仍在搶救。

數小時後，一批民眾在事發現場聚集，防暴警員到場增援，期間多輛警車被人毀壞，有警員遭磚頭擊中倒地。示威者之後遊行到奇諾沙縣公共安全大樓，警方設起防線阻止他們推進，現場有多輛汽車遭人縱火燒毀。配備橡膠子彈的防暴警員戒備，並施放催淚煙驅散群眾，市政府隨後宣布宵禁至翌日早上7時。

威斯康辛州州長埃弗斯（Tony Evers）事後發表聲明，表示支持黑人社區爭取公義及平等，並反對警方使用過度武力，但提到未掌握事件細節。暫未知布萊克事發時是否持有武器，檢察部門已立案調查，至於涉事警員現已停職休假。

另一邊廂，俄勒岡州波特蘭同日晚上再次發生暴動，一批示威者在一間警局縱火，又向警員掟石及玻璃樽並以雷射筆照射，有人高呼布萊克的名字。警方先後宣布現場是非法集會及暴動，又指控部分有「記者」識別標記的人士掟石。

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