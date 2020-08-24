藻類製環保人字拖　可生物分解減污染

人字拖穿着便利，可說是世界上最受歡迎的鞋子之一。美國加州大學聖迭戈分校的研究人員，近日研製出一種由海藻和聚氨酯材料製成、可生物分解的環保人字拖，有助減少全球塑膠污染問題。

團隊把培養出的藻類與水分離，形成一種黏性糊狀物後，再從中提取所有的脂質或脂肪，並通過多個化學步驟分解成更小片段製成聚合物，最後將聚合物倒入鞋模中。人字拖成品使用的聚氨酯泡沫生物含量為52%，石油含量為48%，約18周內會自然生物分解。

這款人字拖將於明年1月上市，有多種時尚顏色和設計。這種利用化學和生物學原理將藻類轉化為可再生聚合物的方法，亦可用於製造其他生物分解產品，團隊表示人字拖是首批產品之一，希望5年內可製造出一種100%使用可再生材料的產品，達到鼓勵人們減塑的效果。

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