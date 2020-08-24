追蹤NASA堅毅號　「跟隨」漫遊宇宙

美國太空總署（NASA）的堅毅號火星探測器和首架火星直升機獨創號，上月尾出發前往火星展開探索任務，預計明年2月抵達。NASA南加州噴射推進實驗室周日（23日）宣布，推出特設堅毅號的實時數據網站，讓民眾可「跟隨」堅毅號一起漫遊宇宙。

「聚焦太陽系」（Eyes on the Solar System，暫譯）網站使用了來自NASA航天器的實時數據和圖像，以及收集了NASA由1950年起的任務數據。除了追蹤堅毅號，網民亦可用好奇號火星探測器的視角，透過幾十個控制選項、甚至3D模式自定義從甚麼角度觀看火星表面景色，恍似身臨不同的太空探測器之上。

NASA南加州噴射推進實驗室表示，隨着所有軌道設備圍繞火星運行，以及探測器好奇號及洞察號在火星表面運行，有關火星的新數據和圖像亦不斷出現，有利團隊繪製出與堅毅號前往火星路線相同的軌迹數據。

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