共和黨大會一連4日召開 特朗普正式獲提名為候選人

美國共和黨全國代表大會當地周一（24日）於北卡羅萊納州首府夏洛特召開，將一連4日舉行。美國現任總統特朗普同日正式獲提名為候選人。

共和黨各代表當日早上齊集會場，到大概中午時分，唱票人宣布特朗普已取得超過獲提名所需的1276張黨代表票。根據此前統計，特朗普於今年2月至8月的黨內初選中，獲得約2339張黨代表票。現任副總統彭斯亦已獲共和黨提名為副總統候選人。

特朗普將於周四（27日），即共和黨全國代表大會最後一日，發表獲提名演說。面對新冠肺炎疫情、種族歧視及經濟衰退等難題，特朗普連任前路荆棘滿途。此前多項民調顯示，特朗普的支持度落後民主黨對手拜登約9個百分點。

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