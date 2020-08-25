女護士外出慢跑失蹤遇害　相識農夫疑涉案被捕

美國阿肯色州紐波特鎮一名女子上周外出慢跑時失蹤，警方經過2日搜索，終在上周五（21日）發現其遺體，並拘捕一名男疑犯。警方未有透露案件詳情，但指被捕男子與死者相識。

25歲死者薩瑟蘭（Sydney Sutherland）任職護士，她上周三（19日）下午約3時外出，至晚上仍未歸，家人擔心遂報警。警方調查後，在薩瑟蘭家附近發現其汽車及其他物品，翻查她的手機及智能手錶，確認她外出慢跑，有速遞公司司機亦稱曾見到她跑步。警方於是出動直升機、警犬及逾200名義工搜索其下落。

至上周五，警方在薩瑟蘭家以北約400多米發現其遺體。同日警方拘捕一名農夫，將控以一級謀殺罪，最快當地時間間周一（24日）提堂。警方沒透露疑犯詳細資料，僅指他來自瓊斯伯勒，與死者相識，但未知兩人是何種關係，亦沒交代根據甚麼拘捕他。當地傳媒上周六（22日）則報道，指被捕的是28歲男子盧埃林（Quake Lewellyn）。

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