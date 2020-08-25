TikTok現模仿屠猶幸存者短片　被批輕蔑史實冒犯生還者

中國抖音海外版TikTok近日風波不斷，最新一宗是有用家近日興起潮流，在該平台上載模仿二戰時期納粹德國屠猶生還者的短片。拍片者聲稱是為讓人們更了解猶太人該段慘痛歷史，但有猶太人則指這些短片輕蔑史實和冒犯生還者。

在該些短片中，拍片者穿上繡有象徵猶太人的「大衞星」衣服，又或二戰時猶太集中營給囚禁者穿着的間條衫，並且化了一臉滄桑的妝容，有人甚至是以納粹德國奧斯威辛集中營為背景拍攝。他們在片段中述說在集中營的種種艱苦和如何幸運脫過被屠殺的厄運，並希望人們銘記歷史。

然而有人對這些短片有另一番感受，其中美國納粹大屠殺紀念館幸存者事務部負責人薩爾茨曼（Diane Saltzman）就批評這些短片冒犯屠猶生還者。不少網民亦認為拍這些短片不恰當。TikTok在公司的網誌發文，指已對有關基於種族的騷擾行為採取行動，亦對有組織地否定屠猶史實零容忍。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020