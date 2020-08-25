涉隱瞞與中國政府關係　德州華裔教授被捕

身兼美國太空總署（NASA）研究員及德州農工大學教授的華裔男子成正東（Zhengdong Cheng），被控在接受美國聯邦政府的資助同時加入千人計劃，隱瞞與中國政府和中國企業的關係。

根據美國司法部周一（24日）公開的刑事訴狀，53歲的成正東面臨電匯欺詐、共謀和虛假陳述指控。他於周日（23日）被捕，周一首次提堂。成正東2004年獲德州農工大學聘用，負責領導一個研究團隊，並獲得近75萬美元（約585萬港元）的NASA太空研究經費。

起訴書稱，成正東故意隱瞞與廣東工業大學和至少一家中國國有企業的合作關係，而成正東得到的NASA以及德州農工大學資助的條件是他不得參與中國公司、中國大學的項目，或與他們合作。德州農工大學校長稱校方會聯邦調查局（FBI）緊密合作配合調查。

美國司法部負責國家安全事務的助理部長德默斯（John Demers）在聲明中指，司法部將繼續努力把中國政府千人計劃的參與者曝光。德州南區最高聯邦檢察官帕特里克（Ryan Patrick）表示，千人計劃利用了他們開放和自由的大學。帕特里克在聲明中指：「中國正在建設一個經濟和學術機構，用的是從世界其他地方偷來的磚頭。」

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