新冠肺炎︰印度或1個月內超越巴西　成第2重災區

全球新冠肺炎確診人數突破2350萬人，死亡人數增至逾81萬人。印度新冠肺炎確診病例周日（23日）突破300萬，且每日新增數萬個病例，增速大約是巴西的2.5倍。專家表示，印度可能在一個月內超越巴西，成為全球第二重災區。

印度僅用短短16天，就再度新增100萬例新冠肺炎確診病例，突破300萬例；截至周一（24日）晚，累計確診病例已達313萬宗，死亡人數逐步逼近6萬。由於印度累計病例7日突破200萬例大關後，每天新增病例都維持在逾6萬宗，甚至逼近7萬宗，媒體Zee News引述專家表示，全球第二重災區巴西累計病例為360萬宗，但印度每天新增病例數幾乎是巴西的2.5倍，可能在一個月內超越巴西。

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