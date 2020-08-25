黨大會開幕　唐納德批拜登媚華

美國共和黨代表大會周一（24日）正式揭幕，首日中午已正式提名總統特朗普及副總統彭斯，成為總統及副總統候選人。同晚，該黨多名政要先後發表講話讚揚特朗普應對新冠肺炎疫情的表現，特朗普長子唐納德則把矛頭指向民主黨總統候選人拜登，直指對方親華，是「北京拜登」。

黨大會以視像形式播出演講者的講話內容，參議員史葛（Tim Scott）、前美國常駐聯合國代表黑莉、唐納德等人先後發表講話。唐納德主力攻擊拜登，形容對方是「北京拜登」、「尼斯湖水怪」，批評拜登任副總統時多次與中國領導人會面，並調侃對方屢次參選總統都失敗。

唐納德又指，拜登陣營的激進左翼政策會令美國經濟復甦停滯，現時已想再次封鎖國家防疫，直指這是「瘋狂」。他稱，民主黨不再相信美國的美德，包括言論自由、法治等。大會亦播出特朗普在白宮接見6名在其任內獲外國政府釋放的美國人質，包括被囚於敍利亞的古德溫（Sam Goodwin）、被土耳其政府囚禁的牧師布倫森，相信特朗普是想宣揚其政府在拯救美國人方面的成就。

另外，出訪中東的美國國務卿蓬佩奧將於周二在以色列耶路撒冷以錄影方式，在黨大會演講。蓬佩奧早前公布獲總統任命人員不得參與黨派政治活動的規定，有民主黨人批評蓬佩奧違反規則，國務院官員則表示蓬佩奧是以個人身份演說，全程不會動用公帑。

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