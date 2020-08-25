美說客被控非法游說華府　涉助劉特佐撤控　尋求遣返郭文貴

美媒周二（25日）引述法庭文件報道，美國夏威夷45歲政治說客戴維斯（Nickie Lum Davis）涉嫌協助馬來西亞華裔富商劉特佐，尋求美國政府撤銷對其的調查，以及協助中國官員尋求美方遣返流亡當地的內地商人郭文貴。戴維斯近日被正式起訴，涉嫌非法進行游說工作，沒有向美國司法部登記做外國委託人或政府代理人。

《華爾街日報》及美聯社報道指，因一馬發展基金洗錢案而受查的劉特佐，向戴維斯、共和黨募款人布羅伊蒂（Elliott Broidy）等人支付800萬美元（約6200萬港元），希望利用布羅伊蒂對特朗普政府的影響力，試圖撤銷美方對劉特佐的調查，其中戴維斯獲170萬美元，布羅伊蒂獲400萬美元；若在180天內成事，再向他們支付7500萬美元（約5.8億港元）。

報道又指，戴維斯、布羅伊蒂等人曾於2017年前往香港，再北上深圳的酒店會見中方官員，對方要求布羅伊蒂利用對特朗普政府的影響力，尋求遣返郭文貴。布羅伊蒂其後曾試圖通過商界人士游說華府，指中方承諾一旦美方遣返郭文貴，將釋放在中國被捕的「美國人質」，接收美國希望遣返的大批中國非法入境者，以及就北韓問題提供新協助。布羅伊蒂又提到中美高層曾討論上述事宜。

美國司法部的控罪書上未提及布羅伊蒂、劉特佐及郭文貴的名字，美媒根據相關描述推斷涉案人物的身份，而布羅伊蒂亦未有被起訴。