黑人遭警連開7槍爆示威　威州國民警衞軍出動

美國威斯康辛州奇諾沙黑人男子布萊克（Jacob Blake），周日（23日）在勸阻2名吵架的女子時，遭警員從後連開7槍射中重傷後，觸發該州新一輪的反種族歧視示威。徹夜的示威令政府實施宵禁，州長埃弗斯（Tony Evers）下令召集國民警衞軍，以防周一（24日）再爆發示威。

埃弗斯表示，125名國民警衞軍成員已於周一前往奇諾沙協助執法，負責保衞基礎設施，確保消防員和其他相關人員得到保護。同日較早前，奇諾沙市長安塔拉米安（John Antaramian）基於安全考慮，把原定當日下午在公園舉行的記者會移師至公共安全大樓，他進入大樓前用擴音器向示威者講話，承諾確保為每個人伸張正義。數百人一度破壞大門試圖闖入大樓，防暴警察隨即向人群施放催淚彈，擊中5至10人，當中包括多名攝影師，傳媒亦被禁止進入會場。

29歲的布萊克目前仍然傷勢嚴重，威斯康辛州司法部正調查事件，將在30天內向檢察官提交報告，警察聯盟敦促公眾在州司法部完成調查前不要做出武斷決定。民主黨總統候選人拜登呼籲當局作立即、全面和透明的調查，開槍警員必須承擔責任。

另外，網上法庭紀錄顯示，奇諾沙市的檢察官上月6日指控布萊克犯性侵、非法侵入和擾亂治安的罪名，翌日發出拘捕令，暫未知此案是否與槍擊事件有關。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020