郵政署長出席眾院聽證會　拒撤改革措施

美國11月3日的大選臨近，因於新冠肺炎疫情肆虐，料一半選民會選擇郵寄投票。郵政署署長迪祖爾周一（24日）出席國會眾議院監察委員會聽證會，交代他上月推行的節流改革。他否認改革是政治干預，堅持自己只是為署方節流，拒絕撤回減少郵箱等行動，聲稱這是他上任前署方定下來的決定。

委員會的民主黨人質疑迪祖爾曾為共和黨全國委員會的財務人員，又是總統特朗普的主要金主，主席馬洛妮（Carolyn Maloney）直指迪祖爾向國會瞞報資訊，威脅向他發出傳票，其他成員則要求迪祖爾重新設置早前移除的郵件分類機。

迪祖爾拒絕，聲稱很多改革措施在他6月上任前已定下來，包括移除郵箱、郵件分類機、扣減員工工時、不准員工加班等。他稱，外界對其行動有行多不準確理解，而他所做的是暫停所有會令外界誤會署方派送選票決心的措施。

委員會的共和黨人批評民主黨利用風波製造政治危機，認為郵政署長期有財政問題，迪祖爾只是嘗試解決。特朗普在聽證會期間，在Twitter發文斥責「所有激進左翼民主黨人」試圖利用聽證會把郵寄投票的欺詐問題歸咎於共和黨，「他們（民主黨）正為大混亂鋪路」。

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