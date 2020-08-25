新聞時序：中美簽貿協7個月　緊張關係持續升溫

美國與中國今年1月在白宮簽署首階段貿易協議，中方承諾未來2年將增購總值2000億美元（約1.56萬億港元）的美國貨。兩國簽署協議後，隨即爆發新冠肺炎疫情，雙方的緊張關係不斷升溫，多次在香港、新疆、台灣等問題發生摩擦，華府加緊對中方施壓。就在兩國貿易代表於周一（24日）通電話檢討協議落實情況前夕，總統特朗普周日（23日）才再次揚言不介意與中國在經貿關係脫鉤。

2020年

1月15日

特朗普與中國國務院副總理劉鶴於白宮簽署首階段貿易協議，1個月後正式生效。

5月13日

特朗普在Twitter表示就算與中國簽100份貿易協議都無法彌補新冠肺炎疫情造成的人命損失，聲言不排除全面切斷兩國關係。

5月29日

全國人大授權人大常委會訂立《港區國安法》後，特朗普威脅撤銷香港特殊待遇，制裁侵犯人權的中港官員，並禁止與解放軍有聯繫的中國研究生入境，並加強監管在美國上市的中概股。

6月17日

特朗普簽署《2020年維吾爾人權政策法案》。同日，美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在夏威夷會面，談及台灣、香港、新疆及疫情等議題。

6月18日

特朗普在Twitter發文稱在各種情況下，美國絕對保留與中國完全脫鉤的政策選項。

6月26日

美國宣布對削弱香港人權和基本自由的中共官員實施簽證限制。

6月29日

中國宣布限制在涉及香港問題上表現惡劣的美國人員簽證。

7月7日

美國因不滿世界衞生組織處理新冠肺炎疫情偏袒中國，當日知會國會及聯合國正式退出世衞，明年7月生效。同日，美國國務院對西藏的中國官員實施簽證限制，中國翌日宣布對在涉藏問題表現惡劣的美方人員實施簽證限制。

7月9日

美國財政部宣布制裁4名涉侵犯新疆維吾爾族人權的4名中國官員，凍結各人在美國資產，禁止在美人士與他們交易。

7月13日

美國正式拒絕承認中國「九段線」主張，斥中方在南海的行為非法。

7月14日

美國總統特朗普簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令終止香港的特殊待遇地位，有意暫停與香港的引渡協議，終止向香港警察或其他部隊提供訓練。同日，中國宣布就美國對台售武制裁美國軍火公司洛歇馬丁。

7月20日

美國商務部制裁11間華企，指涉侵犯新疆人權。

7月21日

美國要求中國在7月24日關閉華駐休斯敦總領事館。總統特朗普翌日揚言或關閉更多中國駐美外交機構。

7月24日

中國宣布關閉美國駐成都總領事館，撤銷運行許可。

8月5日

美國農業部數據顯示，截至今年上半年，中國完成了貿易協議2020年365億美元農產品採購目標的20%。

8月6日

特朗普簽署2項行政命令，禁止美國人士及企業45天後與TikTok母公司字節跳動及微信母公司騰訊交易。

8月7日

美國財政部宣布制裁11名中港官員，指控他們損害香港自治。

8月14日

特朗普簽行政命令要求北京字節跳動於90日內出售中國影片分享程式抖音海外版TikTok在美國的業務。

8月15日

有傳中美貿易代表當日通電話檢討協議落實情況，後來特朗普證實因不滿中國處理疫情的手法而押後會議。

8月23日

特朗普受訪時揚言美國不一定要和中國做生意，揚言如果北京對美舉措不當，就會選擇與中國脫鉤。

8月24日

美國貿易代表萊蒂澤、財長姆紐欽、中國國務院副總理劉鶴通電話，同意貿易協議落實情況有進展。

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