小學生課桌變身吉普車　佛州兩教師妙計助抗疫

美國佛羅里達州一間小學需在疫情下復課，為了令小一學生不抗拒規定加裝的防護圍板，以及能乖乖地佩戴口罩，兩名女教師特意把所有桌子改裝成可愛的吉普車模樣。這一妙着可令孩子自動自覺跟從防疫措施，不用教師大花唇舌，因而獲得校長讚賞。相信小朋友周三（26日）回校，一定急不及待要返回座位。

35歲班主任杜維（Patricia Dovi）跟鄰班的51歲班主任馬丁（Kim Martin），在朋友幫忙下花了一周，以紙皮畫成色彩繽紛的車頭圍在每張課桌前，當局指令安裝在課桌的透明膠板剛好充當了擋風玻璃和側窗，令「吉普車」更加像真。馬丁受訪稱：「我們在開課前的師生見面會上，給每位小朋友一條車匙，告訴他們只有在車上可脫口罩，下車就必須戴口罩以防遇上危險，這樣他們就願意留在『車』上，從而保持社交距離。」

把課桌變車子這個主意，出自德州一位幼稚園教師。她把自己班級的課桌變成一輛又一輛小汽車的相片，傳到社交網分享。杜維看到貼文覺得可行，和馬丁一拍即合，難得校長獲悉後亦大力贊成，並願意讓她們使用公費。馬丁說：「我們的目標是讓孩子開心，在遊戲中幫助他們應對疫情。」雖然疫情令小班互動等教學方法全部作廢，但變身後的課室更顯活力。