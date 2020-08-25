涉誇大資產獲取貸款　特朗普集團受查

美國總統特朗普周一（24日）獲共和黨代表大會提名為總統候選人之際，民主黨籍紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）正調查特朗普及其名下的特朗普集團（Trump Organization）有否誇大資產價值，藉此獲取貸款與經濟和稅收優惠。

詹姆斯周一入稟紐約州曼哈頓法院，要求法院下令特朗普集團、特朗普次子兼集團行政副總裁埃里克（Eric Trump）等人遵守傳票。針對特朗普的前私人律師及科恩（Michael Cohen）曾在國會聽證會上聲稱，特朗普虛報資產以獲有利貸款條款及稅收優惠，詹姆斯自去年3月起展開調查，受查的房地產包括紐約州韋斯特切斯特縣物業、紐約市曼哈頓華爾街40號、洛杉磯特朗普國家高爾夫球俱樂部及芝加哥特朗普國際酒店。

特朗普集團首席法律總監加滕（Alan Garten）表示，集團正在特朗普尋求連任之際，試圖與民主黨人詹姆斯合作。他重申特朗普集團沒有做錯任何事，又指紐約州檢察部門一再騷擾集團，質疑有關調查是與政治有關。

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