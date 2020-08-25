腳傷海鷗報救命之恩　相伴龍蝦船長15年

美國一名男子15年前在緬因灣出海捕龍蝦時，一隻腳受重傷的海鷗飛到他的漁船上，男子生起憐憫之心，帶海鷗找獸醫治理，待牠傷愈後放走。往後男子每次出海，該海鷗都會找到他的船，飛到甲板上陪伴他。一人一鷗從此建立了一份深厚的情誼，至今長在。

漁民馬科夫斯基（John Makowsky）被當地人稱為「龍蝦船長」，15年前出海捕龍蝦時遇到海鷗「紅眼」，當時「紅眼」在甲板上摔倒，馬科夫斯基上前抓住牠再送到獸醫院。他熱心的舉動不僅拯救了一條生命，更在往後孤獨的工作中多了一個陪伴。馬科夫斯基起初認為「紅眼」始終屬於大自然，所以把牠放回野外，但數周後出海，「紅眼」竟然回到甲板上找他，往後每次出海「紅眼」都會由遠洋飛來找他。15年過去，雙方依然保持默契，互相陪伴。

相傳海鷗會承載失落水手的靈魂，馬科夫斯基相信「紅眼」或許是他的祖先。他知道一隻海鷗的壽命不長，所以更珍惜和「紅眼」每次出海的時光。

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