若大陸武統台灣 特朗普稱北京知道他會怎做

台海戰雲密布，美國總統特朗普近日接受美媒訪問時就大陸若武統台灣一事指出，他認為事情一旦成真，北京當局知道他會怎樣做。

受訪期間，特朗普被問及就北京一旦侵略台灣，或者實質控制台灣的重要產業時如何作出處理。對此他回應指北京知道其會怎樣做，另外還談及中美經濟脫鉤的可能性，稱沒有地方會比中國大陸更會敲詐美國，美國為此損失的金額達數十億甚至數千億美元，然而卻只是損失金錢，未從陸方得到任何東西。

特朗普續稱，他向大陸產品加徵25%關稅之舉把很多企業帶回美國，並警告指一旦民主黨總統候選人拜登在大選中勝出，那大陸將擁有美國。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020