黑人男子遭警射癱示威不斷　威州進入緊急狀態

美國威斯康辛州奇諾沙市黑人男子布萊克（Jacob Blake）周日（23日）在勸交時被警員連開多槍打傷，事件引發奇諾沙市連日示威，示威者破壞商店及縱火焚燒數十幢建築物，州長周二（25日）宣布緊急狀態，稱不能再繼續破壞。

州長埃弗斯呼籲示威者和平，並宣布到奇諾沙協助執法的國民警衞軍成員會由125人倍增至250人。埃弗斯說：「我們不能容許有系統的種族歧視和不公現的循環地繼續下去，但亦不能讓損害和破壞繼續。」

布萊克的父親周二透露，兒子腰部以下癱瘓；受害人的一名家庭律師指出，布萊克周日晚已接受了多次手術，但要他能再次行走只有奇迹出現才可以；而另一名律師則稱會就事件民事控告警察部門。

布萊克的父親說，警察向兒子開了7槍，在他身上留下8個洞：「他們射了我兒子7槍、7 槍，就像他毫不重要似的；但我的兒子很重要，他是一個人，他很重要。」

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