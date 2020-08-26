孟晚舟要求公開文件證美加濫用程序　法官拒絕

前年在加拿大溫哥華被捕的中國科技巨企華為太子女孟晚舟，正尋求中止引渡到美國受審；在上周展開的聆訊中，辯方律師要求公開一批有關孟晚舟被捕、未經刪減的原始文件，藉此證明加拿大和美國政府在拘捕孟晚舟時濫用程序。不過，根據周二（25日）公開的法庭文件，加拿大法官拒絕了辯方要求。

法庭文件顯示，加拿大聯邦法官凱恩（Catherine Kane）在上周五（21日）頒下判詞，她同意加拿大政府代表律師的說法，認為孟晚舟一方要求公開的文件，與孟晚舟被捕一事無關，她表示：「那些資料並不是孟小姐所找的『遺失拼圖』。」加拿大政府的代表律師曾在聆訊中指出，部分孟晚舟要求取得的文件一旦公開，會危及國家安全。

華為暫未就裁決作回應。有關孟晚舟指控遭到濫用程序的聆訊將在9月再次開庭。

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