新冠肺炎：疫情下不合時宜 KFC暫停用「好食到舔手指」口號

KFC在宣傳短片中，將「舔手指」的英文字打了格仔。

新冠肺炎疫情下，個人衞生尤其重要，美國炸雞店肯德基家鄉雞（KFC）亦因時制宜，暫時停用用了64年的「好食到舔手指（It's Finger Lickin' Good）」口號。

KFC周一（24日）聲明中表示，上述口號會全球停用「好一陣子」。全球市場營銷總監吉萊斯皮（Catherine Tan-Gillespie）說：「我們發覺我們正處於一個獨特的情況，擁有一句不太適合現時環境的標誌性口號。」根據美國疾病控制及預防中心的防疫指引，人們應避免用沒有洗過的手觸碰眼、鼻和口。

不過KFC告訴粉絲們不用擔心，因為口號會在適當的時候再回來。

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