新冠肺炎：華府擬急推疫苗　福奇警告有風險

美國的新冠肺炎疫情嚴重，有指華府可能緊急授權使用尚未通過最終測試的疫苗。衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇周二（25日）受訪時，警告急於推出未通過最後測試的疫苗，會危及其他疫苗的研發工作，無法招攬民眾參與臨床試驗。

美國有專家憂慮總統特朗普會向食品及藥物管理局（FDA）施壓，在11月大選前緊急推出疫苗，爭取政績。福奇沒有評論此事，僅指出雖然有緊急需要，「但你不會想看到疫苗顯示功效前，便已取得緊急使用授權」。

福奇說，過早推出疫苗的其中一個潛在危險是會令其他研發中的疫苗難以找到試驗者。而對他來說，證明疫苗安全有效是至關重要，期望這個過程不會受到任何事情干擾。

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