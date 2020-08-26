共和黨大會首晚電視收視　遜於民主黨

美國共和黨代表大會周一（24日）開始，由於新冠肺炎疫情關係，大會部分環節改在晚上以視像形容直播。市場研究公司Nielsen的數據顯示，大會第一晚的電視觀眾為1700萬人，較2016年大選同時段大跌28%，亦比上周的民主黨代表大會的電視收視低。

大會當晚有前美國常駐聯合國代表黑莉、特朗普長子唐納德等人演說，數據反映共和黨代表大會於美東時間晚上10時至11時，在全美11個電視頻道直播的收視，其中親特朗普的霍士新聞有約710萬人收看，是最高收視的頻道；數據沒有統計線上收看直播的人數。上屆大會首晚的電視觀眾有2300萬人，今屆顯著下跌。

今屆民主黨大會第一晚的電視觀眾有1970萬人，比上屆的2600萬人少。

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