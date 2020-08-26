英媒揭華企疑繞過監管　取得美晶片技術授權

英國傳媒周二（25日）披露，在特朗普政府積極阻止中國企業取得美國晶片技術時，一間上海晶片商於2018年至2019年、即中美貿易戰如火如荼之際，疑似透過連串複雜交易繞過美國監管，取得美國MIPS科技公司（MIPS Technologies Inc.）的晶片技術授權。

上海的中資企業CIP United Co.於一年多前訪過經開曼群島及美屬薩摩亞的公司進行連串交易，取得MIPS的核心技術授權，交易作價約6000萬美元（約4.68億港元）。根據4名知情人士指，CIP目前完全控制MIPS所有中國內地、香港及澳門新用戶的技術授權，亦有能力基於MIPS的晶片架構研發衍生技術。

英媒指，MIPS母公司Wave Computing Inc.今年4月在美國提交的破產保護文件，以及報道對20多人的訪談亦揭示外國企業如何取得有戰略重要性的美國技術，但無交代詳情。一名CIP前工程師則指，現時有多間中國企業，包括被華府封殺的科企華為亦從CIP取得MIPS技術授權。

一份CIP的2019年投資者簡報顯示，該公司有意利用MIPS技術幫助中國在先進半導體科技研發追上美國。簡報寫道，MIPS的技術授權保證將提供「核心技術」，能協助中國「落實充滿雄心的2025中國製造目標」。

報道引述美國業界人士及律師指出，美國政府2018年底收緊中國對美國創科企業直接投資限制後，授權協議和離岸實體成為技術轉移的熱門途徑，MIPS也是其中一例。而美國財政部轄下的美國外來投資審查委員會」（CFIUS）只負責審查投資案是否損害國家安全，通常不會審查授權交易，只要交易方式不刻意規避監管，符合美國對戰略敏感貨品的出口限制法規，就不會被視為違法。

CIP拒絕評論事件，Wave則回應稱相信新的管理團隊有信心公司就MIPS的交易，有遵守出入口及外國投資法規。

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