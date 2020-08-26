勞拉料增強為三級颶風　墨西哥灣沿岸60萬人撤離

颶風「勞拉」（Laura）來勢洶洶，美國國家颶風中心預計勞拉於當地時間周四（27日）增強為三級颶風，並以時速185公里登陸德州和路易斯安那州，恐為內陸帶來特大強風，及海水倒灌形成的洪災。上述州份政府周二（25日）已下令近60萬居民强制撤離。

國家颶風中心表示，颶風將吹襲德州至密西西比州長724公里的海岸線，其所到之處房屋建築物恐遭淹浸。另外，墨西哥灣沿岸為能源工業中心，勞拉來襲令近300處施工點被迫刹停，或令當地84%石油和61%天然氣減產，危及疫情下的能源供應。

當局已告知逾38萬名居民離開博蒙特、加爾維斯頓和阿瑟港，以及路易斯安那州西南部的20萬名居民離開低窪的卡爾克蘇縣。當局開放臨時避難所給撤離居民安頓，以助他們渡過風災，同時警告須注意新冠肺炎下的防疫措施，包括戴口罩和保持社交距離。

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