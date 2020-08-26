特朗普家族繼續亮相黨大會　梅拉妮亞打溫情牌

美國共和黨全國代表大會周二（25日）踏入第2日，總統特朗普的家族成員繼續亮相，為競逐連任的特朗普助選。特朗普兒子埃里克、女兒蒂法尼先後發言，吹捧特朗普的功績，前者更批評民主黨候選人拜登在中國問題上「非常軟弱」。當中大會焦點落在第一夫人梅拉妮亞，她以動之以情的策略，安慰在疫情中受苦的美國家庭，又提到丈夫照顧每一名受疫情影響的國民之前，都不會休息。

與首日相比，共和黨人在第二晚大會少了針對民主黨，改打溫情牌衝刺。大會首先播出一段預先錄製片段，片中顯示特朗普特赦內華達州銀行劫匪龐德（Jon Ponder），讚揚對方協助囚犯重新融入社會。特朗普亦在片中出席歸化公民的入籍宣誓儀式，與他過往強硬的移民政策有很大出入。

特朗普的子女紛紛亮相發言，年僅26歲的蒂法尼嘗試爭取年輕選民支持，她大讚特朗普的管治能力，形容父親努力挑戰建制、有一顆永不妥協的心，願意將國家的需要置於自己之上，同時又批評傳媒對特朗普有偏見。埃里克在演講中亦吹捧父親在經濟、醫療和外交上的成就，同時批評拜登對華態度軟弱，「會令恐怖分子鬆一口氣」，直指「美國精神」將於11月擊敗激進左翼。

焦點之一的梅拉妮亞當晚壓軸出場，她在白宮玫瑰園發言時落力爭取女性和移民支持。在斯洛文尼亞出生的她不忘提到自己移民的身份，她憶述在冷戰時代在斯洛文尼亞地區長大，表示在美國時裝界工作夢想，成為她的人生目標，形容自己在2006年成為美國公民，是她人生的驕傲時刻。

新冠肺炎疫情重創美國，梅拉妮亞為所有失去至親的人致深切同情，說：「我想讓你們知道，你並不孤單。」她說不想利用演講時間攻擊「另一政黨」，而是讓美國民眾知道，特朗普是美國需要的領導人。她又大讚丈夫的領導能力，形容對方是一名熱愛國家和人民的真實的人，又稱他不會休息，直至完成工作照顧受疫情影響的國民。她亦向前線抗疫人員致敬，感謝他們冒風險以國家為先。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020