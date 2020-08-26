華外交官助中國學者瞞軍方聯繫　促使美關休斯敦總領館

美媒周二（25日）報道，美國助理國務卿史迪威（David Stillwell）上月要求中國大使關閉駐休斯敦總領事館，同時亦下令撤走所有在美的中國軍事研究人員，源於華府發現中國研究人員在中國外交官的協助下，收集美國大學尖端的科學研究資料。中方否認北京盜取美國知識產權，強調中國外交官從未參與與其身份不符的活動。

《華爾街日報》首次披露華府撤走在美中國學者的指令，並引述華府官員和法庭文件指，在生物醫學和人工智能（AI）等範疇的中國研究生，在不同程度上隱瞞自己現役解放軍的身份。不過調查處於早期階段，關閉休斯敦總領館的原因屬於機密、難以評估，但官員透露，研究員與中國外交官的互動加快美方關閉總領館。

報道又稱，美方之所以懷疑中國外交官從中協助，其中原因是白宮5月限制中國軍方人員簽證，部分人員接受聯邦調查局（FBI）問話後，中國官員開始撤走這些研究人員並提供指示，美國官員認為這個舉動極不尋常。另外一份法庭文件指，有被帶到中國駐華盛頓大使館的研究人員，被吿知刪除電子設備紀錄或重置電子設備，因為他們會在機場接受美國官員問話。

法庭文件又指，一名隱瞞解放軍身份的中國研究員稱，在中國駐三藩市領事館有一個聯繫人，並在中國上司的命令下研究美國實驗室的設計，並在家複製。FBI又稱，中國外交員曾誤導美國國務院，曾告知一名修讀AI的博士生，指華府可能會因為他的軍事背景聯繫他。

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