示威者燒波特蘭警察工會　特朗普促派國民警衞軍

美國俄勒岡州波特蘭市的反種族示威持續，周一（25日）深夜再有示威者到警察工會總部縱火破壞。總統特朗普周二（25日）在Twitter呼籲該州出動國民警衞軍平亂，州長布朗（Kate Brown）拒絕。

波特蘭周一晚有約300名示威者到警察工會總部燃起3個火頭，並向在場警員掟石及瓶子，期間有人爬上屋頂懸掛橫額，警方施放胡椒噴霧驅散，25人被捕。特朗普翌日發文指，布朗及市長惠勒（Ted Wheeler）必須停止叫這些無政府主義者及煽動者為和平示威者，「回來真正的世界」，只要州政府提出，聯邦政府準備好立即解決示威問題。

布朗則指，俄勒岡州的國民警衞軍正專注處理新冠肺炎疫情，會與聯邦政府討論當地真正需要的東西，包括財政支援、口罩及病毒試劑等。她稱，波特蘭的暴力情況是時候結束，以處理可真正達致種族公義的重要工作，採取暴力行為的人需要負責。

特朗普周二亦宣布正式提名署理國土安全部長沃爾夫，出任國土安全部長；沃爾夫的提名仍需經國會批准。

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