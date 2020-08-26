穿梭紐約地標　真人版《孖寶賽車》以笑抗疫

疫情下人人神經緊張，日子過得困難。為搏大家一笑，美國紐約一對網紅拍檔日前打扮成經典電子遊戲《孖寶兄弟》的主角馬里奧和盧治，他們駕駛電動小型賽車在城中各個地標穿梭，拍成真人版遊戲短片上傳網絡，吸引380萬人次觀看。

在約4分鐘的短片中，大家看到真人扮演的孖寶兄弟在城內橫衝直撞，途經時代廣場、中央公園、第5大道等地標。除了鬥車，這對兄弟還重演了遊戲中放蕉皮等經典招數，沿途惹來不少途人甚至警察拍照，有人目瞪口呆，有人更忍不住大笑。影片的還配上經典的遊戲背景音樂和聲效，整個過程感覺荒誕得來充滿了反差。

28歲的辛普森（Caleb Simpson）除了製片更主演馬里奧，稱：「我只想推動積極態度，並希望使人們發笑。」至於盧治則由辛普森的好友薩拉薩（Irving Salazar）粉墨登場。辛普森自從5年前從北卡羅萊納州移居紐約以來，一直夢想拍這樣的短片，今次遇上疫情，更令他決心把這變成事實。儘管他們玩得很開心，但是拍攝過程也相當困難。例如小型賽車就得買跑得較慢的電動版以免觸犯法例；在時代廣場時他們曾被警察截停查身份證，幸好獲放行。

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